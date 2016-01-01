Абрикос маньчжурский начинает цвести в Бирюлевском дендропарке

Автор: denis947 Дата публикации: 16:52

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В Бирюлевском дендропарке начинает цвести абрикос маньчжурский. В полном цвету он будет к следующей неделе, но уже сейчас тридцатиметровое дерево можно заметить по облаку из соцветий над кронами других деревьев. Еще одно невысокое двухметровое дерево есть рядом с экспозицией хвойных. Также здесь распустились первые соцветия сакуры, но цветение скоротечно - всего пять-семь дней, его пик ожидается 5 мая. Также в Битцевском лесу зацветает вишня сахалинская и набрал цвет конский каштан - он зацветет после того, как вырастут листья. На территории будущих заказников Алтуфьевский и Медведковский начинает цвести черемуха и другие растения.