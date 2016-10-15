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Пожар в лесном массиве произошёл в городе Чебаркуль Челябинской области

Автор:
simakhin_dima
Дата публикации:
17:27
  • 17
  • 0

За озером Чебаркуль второй день горит лес. В районе пожара находятся базы отдыха. Весь дым идёт на город.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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