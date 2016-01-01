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Из-за маленькой аварии на улице Маршала Жукова встал общественный транспорт

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:47
  • 16
  • 0

Из-за незначительного столкновения, образовалась длинная пробка.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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