Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние сельского клуба в деревне Елизарово в Московской области

Состояние сельского клуба в деревне Елизарово в Московской области

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
14:14
  • 17
  • 0

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Давыдовское. Состояние сельского клуба в деревне Елизарово.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

41 0
03.05 23:35 | Аноним
Транспортный беспредел на автобусном маршруте Москва-Сходня
33 0
03.05 21:40 | kkaterina11
В Истре смыло мост из-за повышенного водосброса
431 1
17.01.2015 16:45 | harhanms
В Омске рушится дом