На улице Электрозаводская на востоке столицы жители добиваются расселения аварийного старого дома

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На востоке столицы, на улице Электрозаводская, дом 12А, жители добиваются расселения их аварийного старого дома, который был построен в 1861 году. Со слов жильцов дом их в аварийном состоянии, на кухнях нет окон, при этом они очень маленькие. Оконные рамы вываливаются, но их держат вбитые гвозди. Электрику всю надо менять. Также в доме отсутствует подвал, а трубы идут сразу под полом. Множество трещин в квартирах и коридорах. Жители данного дома давно добиваются, чтобы их переселили, но их никто не слушает. Вот и сейчас их дом не попал под программу сноса. Люди на улице собрались у 1-го подъезда, с собой принесли плакаты с надписями, что они хотят, чтобы их переселили с этого старого аварийного дома. Снято в период с 18:45 до 19:15.