Пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе

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Вечером 3 мая в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о том, что по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 33Ж, в административно-хозяйственном здании произошёл пожар. К прибытию первых пожарных расчётов из окон 2 этажа наблюдался густой дым. Открытого горения не наблюдалось. В помещении происходило тление различных материалов. Сотрудники смогли самостоятельно покинуть помещение. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавшие уточняются. Пожарные продолжают разбор и проливку помещения.