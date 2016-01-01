Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Колонны военной техники на Тверской улице

Колонны военной техники на Тверской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:32
  • 12
  • 0

Колонны военной техники, участвствующей в репетиции Парада Победы прибыла на Тверскую улицу.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
21:06 | tim777
Тысячи горожан встречали военную колонну на улицах Москвы
166 0
27.04 22:06 | tim777
Тысячи горожан встречали колонну военной техники (видео с Баррикадной улицы)