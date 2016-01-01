Тысячи горожан встречали военную колонну на улицах Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 21:06

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3 мая с 17 часов вечера улицы города были перекрыты для прохождения военной колонны. На Красной площади проходит вторая репетиция Парада Победы с участием военной техники. Колонны танков, бронетранспортеров и иных единиц военного вооружения проехали привычным маршрутом от северо-запада Москвы до Красной площади. На пути прохождения техники, колонну встречали тысячи горожан, которые снимали происходящее на камеры мобильных устройств. Для беспрепятственного движения колонны, безопасность на маршруте обеспечивали сотрудники ВАИ, ГИБДД и полиции, которые оградили проезжую часть.