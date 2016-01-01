В столицу идёт похолодание

Автор: tim777 Дата публикации: 21:05

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В столицу идет похолодание. Так, называемые "Черёмуховые холода" в этом году могут задержаться и принести заморозки - таковы неутешительные прогнозы синоптиков. Ко Дню Победы ожидаются мокрый снег и снижение температуры. Благодаря влиянию антициклона в городе обойдется без осадков. Однако, несмотря на обилие солнца и отсутствие дождевых облаков, столбики термометра сумеют подняться в черте города до отметок 13–15 градусов. В столичном регионе от 12 до 17 градусов тепла. В ближайшие дни на возвращение тепла рассчитывать не стоит.