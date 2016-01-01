В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит XVII Весенний фестиваль цветов

Автор: Uwis Дата публикации: 22:12

7

7 0

До 1 июня 2017 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит XVII Весенний фестиваль цветов. Гости сада могут увидеть ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения. Впервые в рамках Весеннего фестиваля проходит первая в России выставка гербер.