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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит XVII Весенний фестиваль цветов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:12
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До 1 июня 2017 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит XVII Весенний фестиваль цветов. Гости сада могут увидеть ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения. Впервые в рамках Весеннего фестиваля проходит первая в России выставка гербер.

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