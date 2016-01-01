Проект «ВеликоВозрастные» в парке «Сокольники»

Автор: Uwis Дата публикации: 22:19

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Все, кто еще не умеет кататься на велосипеде, смогут бесплатно научиться этому в парке: им помогут специальные инструкторы. А те, кто умеют, смогут просто поездить на велосипедах. Приходите сами и приводите друзей! Чтобы поучаствовать в проекте, нужно всего лишь выложить свое фото на велосипеде с хэштегом #Великовозрастные в «Инстаграм». Еще у вас есть замечательная возможность выиграть велосипед! Режим работы: ежедневно до 20 мая включительно с 12:00 до 20:00. Приходите к Большом кругу недалеко от эстрады «Ротонда». Условия проката: спортивный инвентарь выдается на час, по документу, удостоверяющему личность (паспорт гражданина РФ или водительские права)