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Мультимедийное поздравление с Днём Победы на фасаде телеграфа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
03.05 22:48
  • 17
  • 1

На фасаде телеграфа появилась мультимедийная открытка ко Дню Победы.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    03.05 23:58
    АГН в 23:26: http://www.mskagency.ru/materials/2663416
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