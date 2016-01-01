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Прохладный вечер в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
03.05 23:25
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В столице значительно похолодало. Небо ясное, без облаков. Температура воздуха вечером была около +9°С.

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