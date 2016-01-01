Колонна военной техники проехала по центральным улицам Москвы для участия во 2-й ночной репетиции Парада Победы на Красной площади

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 03.05 22:51

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/184634

Вечером, 3 мая, для многих жителей и гостей столицы развернулось потрясающие зрелище. По центральным улицам города проехала колонна военной техники. Боевые машины направлялись в сторону Красной площади, где и пройдёт 2-я ночная репетиция Парада Победы. 9 мая на главной площади страны пройдёт День Победы. Парад посвящён 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.С 17:00 и до окончания мероприятия ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Тверская, на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд, по улицам Моховая, Охотный Ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку.Вот какую технику могли наблюдать горожане на улицах Тверская и Садовая-Кудринская: Танк Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», бронеавтомобиль «Тигр-М», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», БМП-3, БМП «Курганец-25», танк Т-14 «Армата», танк Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БТР-82А, ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортёр БТР-МДМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс, бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет» и БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП. 118 боевых машин примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.