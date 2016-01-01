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Транспортный беспредел на автобусном маршруте Москва-Сходня

Автор:
Аноним
Дата публикации:
03.05 23:35
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Автобусы рейса 370 Москва-Велтон парк уже не в первый раз поражают жителей Подмосковья тем, что ходят не по установленному расписанию, а когда захотят. Сегодня произошла ситуация из ряда вон выходящая: автобус, полный дыма, принял пассажиров, кондуктор получил с каждого пассажира оплату проезда и автобус начал движение. Но он не доехал даже до Ленинградского шоссе и просто остановился. Всем пассажирам пришлось с пересадками добираться до остановки 9 мая, чтобы там ждать другой рейсовый автобус, а не замену аварийному. Около 20 человек стоят в ночи и ждут автобус, хотя в это время могли находиться уже дома. При этом регулярна практика среди водителей и кондукторов не приезжать по расписанию по этому рейсу из-за "неудобств". Злые и уставшие люди ждут и мерзнут

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