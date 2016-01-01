Сингапурская группа акапельного пения собрала любителей музыки в Новопушкинском сквере

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:02

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В столице продолжается весенний конкурс акапельного пения. Днём в Новопушкинском сквере выступали участники из Сингапура. Горожане и гости столицы с восторгом слушали кавер версии, исполнители акапельного пения представили для слушателей и свои песни из нового альбома. Желающих приобщиться к музыке очень много. Эмоциональное и яркое пение заряжает положительными эмоциями.