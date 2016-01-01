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Репетиция Парада Победы в Москве

Автор:
AlinaHusainova
Дата публикации:
01:27
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Военные репетируют Парад Победы перед 9 мая. Военная техника едет по Тверской улице в Москве.

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