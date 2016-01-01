Жители дома по Новохорошевскому проезду в Москве вышли на митинг за реновацию

Автор: Стрелец Дата публикации: 02:04

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3 мая 2017 года на детской площадке, напротив отделения полиции собрались жители дома, проживающие на северо-западе столицы по Новохорошевскому проезду, дом 22, корпус 1. Они не нашли свой дом в списке домов, участвующих в реновации. Но, по их словам, дом в очень плохом состоянии, поэтому они написали Обращение в префектуру СЗАО, чтобы их дом включили в список домов подлежащих сносу.