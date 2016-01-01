Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жители дома по Новохорошевскому проезду в Москве вышли на митинг за реновацию

Жители дома по Новохорошевскому проезду в Москве вышли на митинг за реновацию

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
02:04
  • 22
  • 0

3 мая 2017 года на детской площадке, напротив отделения полиции собрались жители дома, проживающие на северо-западе столицы по Новохорошевскому проезду, дом 22, корпус 1. Они не нашли свой дом в списке домов, участвующих в реновации. Но, по их словам, дом в очень плохом состоянии, поэтому они написали Обращение в префектуру СЗАО, чтобы их дом включили в список домов подлежащих сносу.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
01:27 | AlinaHusainova
Репетиция Парада Победы в Москве
29 2
03.05 19:47 | Sargo
Из-за маленькой аварии на улице Маршала Жукова встал общественный транспорт
42 3
06.04 16:54 | LaimeLaim
Горожане собираются на митинг-концерт против терроризма в центре Москвы
355 0
20.04 10:24 | Стрелец
Встреча жителей Останкинского района по вопросу сноса пятиэтажек