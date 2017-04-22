Памятник "90 лет Волховской ГЭС" у исторической гидростанции (22.04.2017 г.)

Автор: Leobr Дата публикации: 02:20

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Несмотря на свой почтенный возраст, Волховская ГЭС продолжает полноценно работать. На высоком берегу реки Волхов у самой гидроэлектростанции (первое видео https://www.mreporter.ru/reports/174953 ) в декабре 2016 года сооружен памятник - его видно днем и ночью и с проходящих по мосту поездов. В прошлую войну она снабжала электричеством блокадный Ленинград - по проложенным многокилометровым кабелям - своеобразная электрическая "Дорога жизни". На высоком постаменте установлена 5-метровая турбина с этой станции, отработавшая свой срок. Рядом фотостенд с историей самой гидроэлектростанции. Снято утром 22.04.2017 г.