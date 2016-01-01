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В Саяногорске выпал снег

Автор:
Serg78
Дата публикации:
05:21
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В Саяногорске выпал снег.


ВИДЕОВРЕЗКА]
  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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