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Метель в гопрде Новый Уренгой

Автор:
DaWaY
Дата публикации:
07:16
  • 19
  • 0

4 мая обильный снегопад с ветром в городе Новый Уренгой.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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