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На границе Москвы и Люберец сгорели 6 авто и ангар

Автор:
denis947
Дата публикации:
07:02
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На границе юго-востока Москвы и Люберец в полосе отчуждения ранним утром произошел пожар. Загорелись автомобили и ангар. В результате пожара полностью сгорели шесть автомобилей и рядом стоящее строение площадью 15 кв. метров. Также мужчина получил ожоги при попытке потушить огонь до приезда пожарных. В тушении участвовали пожарные расчеты Москвы и Люберец. Причины пожара устанавливаются.

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