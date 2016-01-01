На границе Москвы и Люберец сгорели 6 авто и ангар

Автор: denis947 Дата публикации: 07:02

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На границе юго-востока Москвы и Люберец в полосе отчуждения ранним утром произошел пожар. Загорелись автомобили и ангар. В результате пожара полностью сгорели шесть автомобилей и рядом стоящее строение площадью 15 кв. метров. Также мужчина получил ожоги при попытке потушить огонь до приезда пожарных. В тушении участвовали пожарные расчеты Москвы и Люберец. Причины пожара устанавливаются.