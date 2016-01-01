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Работы по восстановлению пяти прудов в Бирюлевском дендропарке

Автор:
denis947
Дата публикации:
08:31
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На юге Москвы в Бирюлевском дендропарке идут работы по восстановлению пяти прудов, расположенных в западной части лесопарковой территории. Работы начались осенью 2016 года и должны быть завершены в конце 2017. Подрядчик должен будет выполнить работы по реабилитации и благоустройству прилегающей к прудам территории площадью 5,8 гектара. В дендропарке должны оборудовать дорожно-тропиночную сеть площадью 6,2 тысяч квадратных метров, высадить деревья и кустарники и обустроить газон на площади 31,6 тысячи квадратных метров. Также проводятся земляные работы по ложу прудов и обустройство гидробиоплато. В результате работ по благоустройству на территории должен появиться лекторий площадью 452 квадратных метров, строительство которого идет полным ходом.

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