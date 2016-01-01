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Холодный май в Новом Уренгое

Автор:
Serjio1987
Дата публикации:
08:35
  • 14
  • 0

Холодный май в Новом Уренгое. Город засыпает снегом.

  • 14
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Комментарии (0)

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