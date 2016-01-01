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Ямочный ремонт дорог в Килемарах в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
12:07
  • 8
  • 0

Нет смысла делать заплатки - они просто вылетают. Это ремонт деньги на ветер.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

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