Разрисованная вандалами электричка в Санкт-Петербурге

Автор: Pilism Дата публикации: 10:43

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До столичных питерским далеко, но вот свежий образец "мобильного вандализма" - изуродованный облик электропоезда. Я этот "шедевр" увидел случайно и успел только хвост уходящего состава заснять - где его разукрасили не знаю - в депо или уже перед отправкой? Говорят только, что набежало с десяток молодых парней... Как видите не пожалели и окон... вероятно краситель стойкий - значит ремонт обойдется недешево. Да и нет лишних вагонов - так и уехала электричка в рейс с пассажирами с Ладожского вокзала 10.29 30 апреля 2017 года. А ведь есть много и в Питере примеров обратных - где у "граффитистов" "дружат" голова и руки.