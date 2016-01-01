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Свалка мусора в селе Кусак в Алтайском крае

Автор:
Geka220793
Дата публикации:
11:39
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Свалка мусора в селе Кусак в Алтайском крае.

  • 10
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