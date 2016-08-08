Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Возвращение авиации после репетиции Парада Победы в Москве

Возвращение авиации после репетиции Парада Победы в Москве

Автор:
podobedov2003
Дата публикации:
11:59
  • 11
  • 0

Возвращение авиации после репетиции Парада Победы в Москве.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
12:15 | tim777
Продолжаются работы по возведению парка "Зарядье"
19 0
11:38 | podobedov2003
Возвращение авиации с репитиции парада
11 0
11:54 | Automak
В Москве прошла ночьная репетиция Парада Победы
25 0
03.05 00:28 | Uwis
Временное усиление конструкций подземных переходов станции метро "Охотный ряд"
98 0
08.08.2016 17:53 | mreportertv
Пилот пассажирского лайнера совершил искусный манёвр во время посадки в аэропорту Екатеринбурга