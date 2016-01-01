Авиационная репетиция Парада Победы прошла в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 11:37

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4 мая над Кремлём состоялась первая репетиция военной авиации в рамках подготовки к проведению парада Дня Победы. Около 11 часов утра в небе над Кремлем появились военные самолеты, истребители, вертолеты, под управлением опытных пилотов. Также в небе можно было видеть два самолета иллюстрировавших дозаправку в воздухе. Сотни горожан встречали пролет военной авиации с различных точек на Большом Москворецком мосту и ближайших набережных. Все старались запечатлеть на профессиональные фотоаппараты и обычные камеры мобильных устройств необычное зрелище. Пролет авиации завершился группой истребителей распыляя в небе над Кремлём Российский триколор. Отдельно отметим, что ровно год назад также проводилась репетиция военной авиации. Пролет военных самолетов также как и сегодня не превысил 10 минут.