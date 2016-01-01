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На территории завода Звезда уронили стрелу подъемного крана

Автор:
SIRIUS
Дата публикации:
12:27
  • 20
  • 1

На территории завода Звезда уронили стрелу подъемного крана. О пострадавших не сообщается.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    11:57
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