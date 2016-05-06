Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве прошла ночьная репетиция Парада Победы

В Москве прошла ночьная репетиция Парада Победы

Автор:
Automak
Дата публикации:
11:54
  • 11
  • 0

В Москве прошла ночьная репетиция Парада Победы.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
12:15 | tim777
Продолжаются работы по возведению парка "Зарядье"
98 3
03.05 21:06 | tim777
Тысячи горожан встречали военную колонну на улицах Москвы
11 0
11:59 | podobedov2003
Возвращение авиации после репетиции Парада Победы в Москве
190 0
06.05.2016 02:01 | Dzhuliette
Вторая ночная репетиции Парада Победы завершилась в Москве