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В столице тепло и ветрено

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:05
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В столице эпизодически светит солнце, относительно тепло и очень сильные порывы ветра.

  • 11
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Комментарии (0)

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