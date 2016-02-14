Мотоциклист не оплатив проезд, помешал проехать автомобилю через пост оплаты на трассе М1

Автор: ctr222 Дата публикации: 12:34

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Мотоциклист не оплатив проезд, помешал проехать автомобилю через пост оплаты на трассе М1.