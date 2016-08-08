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Воздушная часть Парада Победы в Москве

Автор:
AlinaHusainova
Дата публикации:
12:51
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Военные самолеты пролетают в небе над Москвой. Идет репетиция авиационной части Парада Победы.

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