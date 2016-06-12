Праздничное шествие ко Дню Победы - "Героям Перекопа" прошло на юго-западе Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:03
-
- 15
В преддверии Дня Победы на юго-западе Москвы в районе Зюзино прошло праздничное мероприятие "Героям Перекопа". В праздничном шествии - Бессмертном полку с возложением цветов к памятнику «Героям Перекопа 1920-1944 гг.», расположенного на Перекопской улице, приняли участие учащиеся школ, ветераны и руководители района. К памятнику возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
- 15
Комментарии (0)