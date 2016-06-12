Праздничное шествие ко Дню Победы - "Героям Перекопа" прошло на юго-западе Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 13:03

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В преддверии Дня Поб­еды на юго-западе Мо­сквы в районе Зюзино прошло праздничное мероприятие ﻿"Геро­ям Перекопа". В праздничном шествии - Бессмертном полку с возложением цветов к памятнику «Героям Перекопа 1920-1944 гг.», расположенного на Перекопской улице, приняли участие уч­ащиеся школ, ветераны и руководители рай­она. К памятнику воз­ложили цветы и почти­ли память погибших минутой молчания.