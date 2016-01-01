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Забытая деревня Глинник в Архангельской области

Автор:
Алексей Шипицын
Дата публикации:
14:10
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  • 0

20 км от центра Архангельска. Люди отрезаны от цивилизации. Много лет собирания денег и обещаний.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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