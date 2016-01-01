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Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 4 мая 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
13:45
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4 мая на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 4 мая, вошли репортаж Чистоусова Сергея о том, как майский снег уже стал традиционным в Красноярске и репортаж автора GoldJerboa об открытой водосливной плотине Нижегородской ГЭС.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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