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В обновлённом подуличном переходе станции метро «Отрадное» появильсь торговые павильоны нового образца

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:58
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  • 1

В обновлённом подуличном переходе станции метро «Отрадное» появильсь торговые павильоны нового образца. В скором времени пассажиры здесь могут приобрести товары повседневного спроса: продукты для перекуса в индивидуальных упаковках, хозяйственные товары, печатную продукцию - газеты и журналы. Планируется, что в 2017 году станут доступны уже более 300 торговых павильонов и киосков на 27 станциях метрополитена общей площадью более 3000 кв. м.

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  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    14:50
    Крутое слово "появильсь". Молодец, текст из моего репортажа скопировал, но вот незадача: одно слово заменить - и то проблема.
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