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Снегопад прошёл в городе Нерюнгри

Автор:
Surfik
Дата публикации:
16:34
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Снег в Южной Якутии второй день подряд сыпет не переставая и как будто так и должно быть. Никакого оранжевого уровня опасности.

  • 9
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Комментарии (0)

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