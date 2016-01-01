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Снежный май в Прокопьевске

Автор:
asddsa
Дата публикации:
16:40
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Снежный в мае а Прокопьевске. На город обрушился сильный снегопад.

  • 6
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