Огороды во дворе жилого дома в городе Лиски Воронежской области

Автор: Настя Гринь Дата публикации: 16:46

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Огороды во дворе жилого дома в городе Лиски Воронежской области. Местные жители просят на их месте построить детскую площадку.