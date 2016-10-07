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Огороды во дворе жилого дома в городе Лиски Воронежской области

Автор:
Настя Гринь
Дата публикации:
16:46
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Огороды во дворе жилого дома в городе Лиски Воронежской области. Местные жители просят на их месте построить детскую площадку.

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