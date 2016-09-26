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Один человек пострадал в ДТП на Новоцарицынском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
15:14
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Новоцарицынском шоссе, при движении от Шипиловского проезда в сторону улицы Тюрина столкнулись "БМВ" и "Лада Приора". Водитель автомобиля, двигаясь по правому ряду не справился с управлением, зацепив колесом бордюр выскочил на тротуар, после чего автомобиль развернуло и он врезался в бок автомобиля "БМВ". В результате ДТП травму головы получил пассажир автомобиля "Лада". На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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