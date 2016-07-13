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В Ростове-на-Дону на Каскадной улице прорвало газовую трубу

Автор:
Renifer Stormcloak
Дата публикации:
17:10
  • 24
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На улице Каскадной в Ростове-на-Дону прорвало газовую трубу.

  • 24
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