Персонажи фильма «Звездные войны» спустились в Московское метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:22

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4 мая, в Московском метро на Таганско-Краснопресненской линии состоялся флешмоб с участием персонажей из фильма «Звёздные войны». Герои проехали от станции метро «Лермонтовский проспект» до «Пушкинской». На платформе их встречали тысячи людей, чтобы сделать пару снимков о незабываемом событии. В переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», для пассажиров прошёл спектакль с участием персонажей из полюбившего всеми космического фильма. Музыканты из проекта «Музыка в метро» исполнили всеми известные мелодии. Интервью: Анастасия Гущина - заместитель генерального директора интерактивного музея «Восстания машин».