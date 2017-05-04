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Персонажи фильма «Звездные войны» спустились в Московское метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:22
  • 57
  • 1

4 мая, в Московском метро на Таганско-Краснопресненской линии состоялся флешмоб с участием персонажей из фильма «Звёздные войны». Герои проехали от станции метро «Лермонтовский проспект» до «Пушкинской». На платформе их встречали тысячи людей, чтобы сделать пару снимков о незабываемом событии. В переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», для пассажиров прошёл спектакль с участием персонажей из полюбившего всеми космического фильма. Музыканты из проекта «Музыка в метро» исполнили всеми известные мелодии. Интервью: Анастасия Гущина - заместитель генерального директора интерактивного музея «Восстания машин».

  • 57
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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    16:57
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:54 http://www.mskagency.ru/materials/2663744 04.05.17
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