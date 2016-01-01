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Центральная площадь Читы в неудовлтворительном состоянии

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:09
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  • 0

Состояние городской центральной площади, на которой проводятся различные мероприятия для жителей Забайкалья.

  • 26
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Комментарии (0)

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