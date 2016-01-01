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Фасады домов Санкт-Петербурга нуждаются в ремонте

Автор:
Мария Бондарь
Дата публикации:
20:10
  • 21
  • 0

Фасад разваливается, кирпич и мелкие элементы сыпятся на дорогу.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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