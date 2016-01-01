В городе Вязники Владимирской области ямы закидали глиной и щебенкой

Автор: Виктор Тепляков Дата публикации: 20:10

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В городе Вязники Владимирской области в микрорайоне Текмаш ямы закидали глиной и щебенкой