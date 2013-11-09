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В Лужниках зацвел яблоневый сад

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:10
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В Лужниках, рядом с тренировочными футбольными полями, буйно цветет яблоневый сад.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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