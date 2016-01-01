В Омске цветут тюльпаны

Автор: gitxoroshco Дата публикации: 20:43

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В то время когда в городах Сибири вьюжило и падал снег, в Омске было по летнему тепло. Последние дни воздух прогревается до плюс 25 градусов, что и летом редкость. Благодаря теплу у Омских дачников зацвели тюльпаны. Садоводы выносят на солнышко рассаду овощей. На деревьях и кустарниках появляются листочки. На грядках огородников зеленеет лук и чеснок. Но омичи помнят по предыдущим годам что тепло очень быстро сменяется холодом и поэтому не торопятся высаживать теплолюбивые овощи в открытый грунт.