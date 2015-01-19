Начало работ по благоустройству на улице Сретенка

Автор: tim777 Дата публикации: 21:57

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4 мая в центре Москвы на улице Сретенка начались работы по благоустройству в рамках программы "Моя улицаЧтобы не создавать неудобств горожанам, благоустраивать улицу будут частями. С четверга и до начала июля благоустройство проведут на четной стороне ул. Сретенка. На это время останутся перекрытыми две крайние полосы дороги на четной стороне улицы. С начала июля и до конца августа приводить в порядок будут нечетную сторону ул. Сретенка. Соответственно, закроют две крайние полосы на нечетной стороне улицы. Полностью свободными для автомобилей на протяжении всего ремонта будут оставлять две полосы. Уточняется, что во время работ строительные площадки отделят от проезжей части и тротуара с помощью ограждений, их границы обозначат сигнальными фонарями. Для автомобилистов установят временные знаки, регулирующие движение. Рядом со стройплощадками нанесут временную оранжевую разметку. Для комфортного передвижения пешеходов на ул. Сретенка установят временные деревянные настилы, а также пандусы и спуски. После этого начнут демонтировать покрытие тротуаров, прокладывать кабельную канализацию. Также на ул. Сретенка появится более полусотни новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Еще более двух десятков новых фонарей осветят прилегающие переулки. Кроме того, по программе «Моя улица» на ул. Сретенка приведут в порядок фасады зданий. В 2017 г. в городскую программу «Моя улица» вошло более 80 городских территорий. Благоустроены будут не только городские улицы, площади и переулки, но и дворы жилых домов.